آليغري: يوفنتوس لن يسمح لـ موراتا بالرحيل في يناير

شدد ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس على أن النادي لن يسمح للمهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا بالرحيل هذا الشهر.

وارتبط اسم النجم البالغ من العمر 29 عاماً ببرشلونة خلال الأيام الماضية، بعدما كشفت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية بأن تشافي هيرنانديز يريد ضمه.

وبدا أن نجم ريال مدريد السابق يرغب بالعودة إلى بلاده لارتداء قميص البارسا، لكن التأكيدات القادمة من تورينو تشير إلى عدم رحيله.

ويقضي المهاجم الإسباني الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع يوفي، إلا أن مستواه الحالي دفع النادي الإيطالي للتشكيك بالفائدة من شرائه بصورة نهائية من أتلتيكو مدريد صيف العام القادم.

ومع أن يوفنتوس لا يريد شراء اللاعب، إلا أنه لن يتخلى عنه هذا الشهر لعدم وجود بديل مناسب.

وقال آليغري مؤكداً في تصريحات نقلتها "إي إس بي إن": "موراتا مستمر هنا."

وأضاف: "لن يغادر هذا الشهر، اجتمعت معه وجهاً لوجه وأخبرته بأنه باقٍ معنا."