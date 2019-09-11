آلينيا ينتقد فالفيردي

بدا كارليس آلينيا لاعب وسط برشلونة غاضباً من المدير الفني إيرنيستو فالفيردي الذي استبعده من تشكيلة بطل إسبانيا في المباريات الأخيرة.

وقال آلينيا، الذي شارك مع البارسا في افتتاح الدوري المحلي أمام أتلتيك بلباو: "لا تفسير لعدم إشراكي بعد مباراة أتلتيك بلباو. لا يوجد أي لاعب يحب أن يكون خارج التشكيلة. القرار بيد المدرب، لكن ذلك يؤثر على اللاعب"، وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأضاف: "أرى نفسي أقاتل من أجل الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية. واثق 100 في المئة أن بإمكاني تغيير الوضع الحالي. أريد أن أنجح في برشلونة".