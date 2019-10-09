آل الشيخ: مكافآت ضخمة للاعبي الهلال بحال الفوز بلقب آسيا

وعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، لاعبي الهلال السعودي، بمكافآة 200 ألف ريال لكلٍ منهم بحال تتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ورد آل الشيخ على تغريدة لفهد بن نافل رئيس الهلال رحب به خلالها بحضوره نهائي البطولة القارية وكتب: "إن شالله نروح سوا ونأخذ الكاس ومني مكافاءه 200 ألف لكل لاعب لو جابوه".

وسبق أن وعد آل الشيخ فريق الهلال، بمكافآت مجزية وتكريم خاص، بحال التتويج باللقب القاري هذا الموسم، بعد اكتساح مستضيفه السد القطري برباعية، في ذهاب نصف النهائي.

ويستضيف الهلال نظيره القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في 22 من الشهر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.