آنسو فاتي يعود لتدريبات برشلونة

تلقى برشلونة أخباراً سارة بعودة نجمه الشاب آنسو فاتي للانخراط في التدريبات عقب تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب قرابة تسعة أشهر.

وكان آخر لقاء خاضه الإسباني الصاعد في السابع من نوفمبر من العام الماضي في المباراة التي فاز فيها البارسا على ريال بيتيس 5-2.

وكان المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً يمني النفس في المشاركة ببطولة يورو 2020، إلا أن الإصابة حالت دون ذلك.

وأعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عودة آنسو فاتي للتدريبات مع الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب الإسباني المولود في غينيا بيساو قد يعود للمشاركة مع برشلونة في الحادي عشر من الشهر القادم حين يحل الفريق ضيفاً على إشبيلية في مواجهة مرتقبة ضمن الدوري الإسباني.