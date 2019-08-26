آنسو فاتي يكتب التاريخ في برشلونة

شهدت الدقيقة 78 من مباراة برشلونة وضيفه ريال بيتيس ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز البارسا 5-2، حدثاً استثنائيا في تاريخ البارسا وكامب ناو.

إذ أشرك المدرب إيرنيستو فالفيردي الموهبة الشابة آنستو فاتي القادم من غينيا الاستوائية مكان كارليس بيريز، ليصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية بقميص البارسا والأصغر منذ موسم 1941-1942.

ويبلغ فاتي الذي قدم 12 دقيقة مميزة وكان قريباً من تسجيل الهدف السادس لفريقه من العمر 16 عاماً و298 يوماً، بفارق 18 يوما فقط عن فيسنس مارتينز الذي شارك في مباراة ضد ريال مدريد في أكتوبر عام 1941.

وقبل اشتراكه في المباراة كانت الليغا قد طلبت موافقة والدي فاتي، لأنه تحت سن الثامنة عشرة.

ويبدو أن برشلونة واثق من موهبة "جوهرة" أكاديمية لا ماسيا، ولهذا تم تجديد عقده مؤخراً مع الفريق حتى عام 2022.

ولمع نجم فاتي الموسم الماضي في بطولة يويفا للناشئين (دوري أبطال أوروبا للأكاديميات)، إذ سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة أخرى.