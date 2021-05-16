آينتراخت فرانكفورت يتفاوض مع راؤول غونزاليس

ذكرت تقارير اليوم أن آينتراخت فرانكفورت دخل في مفاوضات جدية مع راؤول غونزاليس النجم السابق لريال مدريد من أجل تولي منصب المدير الفني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد أن فرانكفورت أرسل ممثلين اثنين إلى مدريد للتفاوض مع أسطورة الملكي وتوضيح مخطط النادي للمستقبل.

وأشارت إلى أن راؤول يرغب في الحصول على مهلة لتحديد مصيره خاصة وأنه يركز حالياً على مشواره مع الفريق الرديف لريال مدريد.

وقد يحصل راؤول أيضاً على فرصة تدريب فريق ريال الأول في ظل التكهنات المثارة حول الرحيل المحتمل للمدرب زين الدين زيدان هذا الصيف.