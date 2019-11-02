آينتراخت فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ

سحق آينتراخت فرانكفورت عشرة لاعبين من بايرن ميونيخ 5-1 السبت ليسقطه إلى المركز الرابع في الدوري الألماني متأخراً بفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر الذي تغلب على مستضيفه باير ليفركوزن 2-1.

ولم يفز بايرن، الذي حصد آخر سبعة ألقاب في الدوري، سوى مرة واحدة في آخر أربع مباريات في الدوري.

وجاءت الهزيمة الثقيلة في المباراة رقم 500 لتوماس مولر بجميع المسابقات مع البافاري لتزيد التكهنات بشأن مستقبل المدرب نيكو كوفاتش.

ومنح هدفا فيليب كوستيتش وجبريل سو في الشوط الأول التقدم لصاحب الأرض بعد طرد جيروم بواتينغ مدافع بايرن في الدقيقة التاسعة.

وقلص الضيوف الفارق في الدقيقة 37 عبر روبرت ليفاندوفسكي الذي هز الشباك مرة واحدة على الأقل في أول عشر مباريات من الدوري هذا الموسم.

ورفع البولندي رصيده إلى 16 هدفاً، لكن ديفيد آبراهام أعاد تقدم آينتراخت بفارق هدفين في الدقيقة 49.

وجعل مارتن هينترغر النتيجة 4-1 برأسية قبل أن يكمل غونسالو باسينسيا يوماً سيئاً لبايرن ويزيد الضغط على كوفاتش قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الأسبوع المقبل.

وعزز مونشنجلادباخ، الذي يملك 22 نقطة، صدارته بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تغلب 3-0 على ضيفه فولفسبورغ لينهي سجله منافسه الخالي من الهزيمة.

وأحرز ماركوس تورام هدف الفوز لمونشنغلادباخ بعدما ألغى كيفن فولاند مهاجم ليفركوزن تقدم أوسكار فيندت للفريق الضيف إذ جاءت الأهداف كلها في الشوط الأول.