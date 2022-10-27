آيندهوفن يلحق بـ آرسنال الخسارة الأولى في الدوري الأوروبي

تلقى آرسنال الإنجليزي الخسارة الأولى في بطولة الدوري الأوروبي وذلك على يد مستضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي بهدفين دون رد اليوم الخميس على ملعب فيليبس لحساب المجموعة الأولى.

وكان الفريق اللندني قد ضمن التأهل للدور الثاني، لكن رصيده تجمد عند 12 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن آيندهوفن صاحب المركز الثاني ليتأجل تحديد متصدر المجموعة حتى الجولة السادسة والأخيرة الأسبوع القادم.

آرسنال يسقط بهدفين في الحصة الثانية

جاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني عن طريق كلٍ من جوي فيرمان ولوك دي يونغ في الدقيقتين 56 و 63 على الترتيب.

وألغى حكم المباراة هدفاً آخر للفريق الهولندي سجله النجم الشاب تشافي سيمونز في الدقيقة 43.

لحساب المجموعة ذاتها، تغلب زيوريخ السويسري على ضيفه بودو غليمت النرويجي بهدفين لهدف.