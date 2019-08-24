أبراهام يقود تشيلسي للفوز على نوريتش سيتي

حقق المدرب فرانك لامبارد فوزه الأول مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل تامي أبراهام هدفين من أصل ثلاثة في شباك المستضيف نوريتش سيتي.

تقدم الفريق اللندني بعد ثلاث دقائق فقط عبر أبراهام، ليعادل صاحب الضيافة بعد ثلاث دقائق فقط عبر لاعب الوسط تود كانتويل.

بعدها تحكم تشيلسي في اللقاء ليسجل مايسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 17 قبل أن ينتزع نوريتش التعادل مجدداً عبر تيمو بوكي الذي سجل في الدقيقة 25.

بدا تشيلسي أكثر ثباتاً بعد الاستراحة وأسفر ضغطه عن تسجيل هدف الانتصار عبر أبراهام.

وحقق المدرب لامبارد انتصاره الأول في رابع محاولة بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد وليفربول في كأس السوبر الأوروبي والتعادل مع ليستر سيتي.