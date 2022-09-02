أبرزهم مارسيلو وماتا وكوستا.. نجوم بلا أندية بعد سوق الانتقالات الصيفي

بعد عدة أسابيع من النشاط الحافل في سوق انتقالات اللاعبين أسدل الستار على فعاليات فترته الصيفية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ورغم الزخم الذي بلغ حجم الإنفاق عليه عدة مليارات دولار حاولت الأندية من خلالها تدعيم صفوفها استعداداً للمنافسة القوية في الموسم الحالي، لم يحالف التوفيق عدد من اللاعبين خلال هذه النافذة ليغلق باب الانتقالات قبل ارتباطهم بأي فريق.

وهذه ليست المرة الأولى بالطبع التي يغلق فيها باب الانتقالات مع وجود عدد من اللاعبين غير المرتبطين بأية أندية، لكن المثير هذه المرة أن عدداً من هؤلاء اللاعبين يتمتعون بأسماء كبيرة.

على سبيل المثال، ظل البرازيلي مارسيلو الذي يستحوذ على الرقم القياسي لعدد البطولات لأي لاعب مع ريال مدريد الإسباني برصيد 25 لقباً دون أي فريقٍ حتى الآن.

كان مارسيلو (34 عاماً) قد رحل عن ريال مدريد عقب انتهاء الموسم الماضي، الذي توج فيه معه بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتضم القائمة اللاعب الإنجليزي الدولي السابق دانييل ستوريدج الذي توج بالعديد من الألقاب سابقاً مع تشيلسي وليفربول الإنجليزيين وطرابزون سبور التركي كما لعب لفريقي مانشستر سيتي وبولتون الإنجليزيين.

وبعدما عرقلت الإصابات مسيرته مع بيرث غلوريا الأسترالي فسخ النادي عقده في مطلع يونيو الماضي لكن ستوريدج الذي احتفل أمس الخميس بعيد ميلاده الثالث والثلاثين لم يجد نادياً ينتقل إليه هذا الصيف.

ويبرز بين هذه الأسماء المهاجم الإسباني الدولي السابق دييغو كوستا (33 عاماً) صاحب الصولات والجولات مع أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، والذي لم يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن أتلتيكو مينيرو البرازيلي في يناير الماضي.

وتضم القائمة نجم كرة القدم الفرنسي الدولي السابق حاتم بن عرفة (35 عاماً) الذي لم يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن ليل منتصف الموسم الماضي.

ولا يزال المهاجم الجزائري الشهير سفيان فيغولي (32 عاماً) دون نادٍ منذ انتهاء عقده مع غالاتاساراي التركي في مايو الماضي بعد 5 سنوات في صفوفه.

وظل الإسباني الدولي خوان ماتا كذلك بلا ناد منذ انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف بعد 8 سنوات قضاها في صفوفه فيما لم يسعف الوقت اللاعب روس باركلي للبحث عن نادٍ جديد بعدما فسخ تشيلسي التعاقد معه منتصف الأسبوع.

وتضم القائمة عدداً آخر من الأسماء مثل الإنجليزيين آرون لينون وداني درينكووتر والإسباني نوليتو والمهاجم الإيطالي سيموني زازا والمدافع البلجيكي جايسون دينير وحارس المرمى الألماني لوريس كاريوس.