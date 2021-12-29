أبرز الصفقات المحتملة خلال سوق الانتقالات الشتوي 21-22

يقترب سوق الانتقالات الشتوي من فتح أبوابه مطلع يناير من العام الجديد 2022، وقد يشهد المتابعون خلاله عدة صفقات مميزة تغير من حال بعض الفرق التي تحتاج للتعزيزات.

يستعرض معكم موقع البوابة في هذا التقرير أبرز الصفقات المحتملة خلال سوق الانتقالات الشتوي لموسم 2021-2022:

المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش (فيورنتينا)

العمر: 21 عاماً.

القيمة: 70 مليون يورو.

الأندية المهتمة: مانشستر سيتي، يوفنتوس، توتنهام هوتسبير، آرسنال، تشيلسي.

المدافع الفرنسي جولز كوندي (إشبيلية)

العمر: 23 عاماً.

القيمة: 60 مليون يورو.

الأندية المهتمة: تشيلسي، مانشستر يونايتد.

لاعب خط الوسط المدافع الفرنسي بوبكار كامارا (أولمبيك مرسيليا)

العمر: 22 عاماً.

القيمة: 30 مليون يورو.

الأندية المهتمة: برشلونة، بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد. نيوكاسل يونايتد، أي سي ميلان.

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

العمر: 23 عاماً.

القيمة: 160 مليون يورو.

الأندية المهتمة: ريال مدريد، ليفربول.

المهاجم البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)

العمر: 22 عاماً.

القيمة: 70 مليون يورو.

الأندية المهتمة: مانشستر يونايتد، ليفربول.

لاعب خط الوسط المهاجم البرتغالي ريناتو سانشيز (ليل)

العمر: 24 عاماً.

القيمة: 30 مليون يورو.

الأندية المهتمة: آرسنال، توتنهام، مانشستر سيتي، ليفربول، برشلونة، نيوكاسل يونايتد.

المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)

العمر: 26 عاماً.

القيمة: 35 مليون يورو.

الأندية المهتمة: إشبيلية، آرسنال، أولمبيك ليون، باريس سان جيرمان.

المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني (مانشستر يونايتد)

العمر: 34 عاماً.

القيمة: 4 ملايين يورو.

الأندية المهتمة: برشلونة، يوفنتوس، كورينشيانس.

لاعب الوسط المدافع السويسري دينيس زكريا (بوروسيا مونشنغلادباخ)

العمر: 25 عاماً.

القيمة: 25 مليون يورو.

الأندية المهتمة: يوفنتوس، آرسنال، ليفربول.

الجناح الكولومبي لويس دياز (بورتو)

العمر: 24 عاماً.

القيمة: 35 مليون يورو.

الأندية المهتمة: ليفربول.