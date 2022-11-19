تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر بحضور أكبر نجوم كرة القدم من حول العالم، لكن عدة أسماء بارزة لن تتمكن من المشاركة في نسخة هذا العام.

ويغيب عن المونديال نجوم استثنائيون إما بسبب الإصابة أو لعدم تأهل منتخباتهم أو لأسباب فنية دفعت لاستبعادهم.

من هم أبرز الغائبين عن كأس العالم قطر 2022 ؟

يطفو إلى السطح مباشرة الجناح السنغالي ساديو ماني، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند والجناح المصري محمد صلاح.

ومع أن السنغال ضمنت التواجد في مونديال قطر، إلا أن جارتها مصر لم تنجح في حسم التأهل بعد خسارة دراماتيكية أمام السنغال بالذات.

لكن غياب ماني عن النسخة القادمة جاء بداعي الإصابة، فيما فشل هالاند في قيادة النرويج للتأهل، علماً بأن آخر حضور للدولة الاسكندنافية في كأس العالم يعود إلى عام 1998.

فرنسا تفقد بوغبا وكانتي وكيمبيمبي

يغيب نجم آخر رفع الكأس وهو المدافع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي الذي تواجد مع الديوك على منصة التتويج في روسيا 2018.

ويشكل غياب الفرنسيين الآخرين نغولو كانتي وبول بوغبا بداعي الإصابة أيضاً ضربتين موجعتين للمدرب ديدييه ديشامب الذي بنى أمجاده السابقة بالاعتماد بصورة كبيرة على هذين النجمين.

نجوم إيطاليا يفرطون في فرصة التواجد في كأس العالم 2022

أما منتخب إيطاليا بطل يورو 2020، فعليه متابعة المونديال من على الشاشات، بعدما أهدر فرصة التأهل للمرة الثانية على التوالي.

وسيغيب عن ملاعب قطر بالتالي عدة نجوم بارزين على غرار لاعبي خط الوسط ماركو فيراتي وجورجينيو، وزميلهما الحارس جيانلويجي دوناروما.

إنجلترا بدون ريس جيمس

بدوره، لن يتواجد الإنجليزي ريس جيمس مع فريق الأسود الثلاثة بسبب إصابة تعرض لها في الركبة منتصف الشهر المنصرم.

إسبانيا تتجاهل راموس وتياغو

كما فضل لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا استبعاد المدافع المخضرم سيرخيو راموس الذي سبق له رفع كأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا.

كما أن استبعاد نجم خط الوسط تياغو آلكانتارا من تشكيلة الماتادور شكل مفاجأة للمتابعين، وتعرض إنريكي على إثره للانتقادات.