فيما سيغيب الهداف النرويجي الخطير إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند عن فعاليات يورو 2020 والتي تنطلق فعالياتها يوم الجمعة المقبل، بسبب عدم تأهل منتخب بلاده للنهائيات، سيغيب عدد آخر من اللاعبين لأسباب متباينة.

ويبرز هالاند وزلاتان إبراهيموفيتش وسيرخيو راموس وفيرجيل فان دايك ضمن عدد من اللاعبين الغائبين عن هذه النسخة من البطولة الأوروبية.

فيما يلي أبرز الغائبين عن يورو 2020 :

النرويجي إيرلينغ هالاند (20 عاماً):

وطبقاً لقيمته السوقية، التي يقدمها موقع «ترانسفير ماركت» الشهير، والبالغة 110 ملايين يورو، سيكون هالاند أبرز الغائبين عن هذه النسخة من البطولة الأوروبية.

وشارك النرويجي في اثنتين فقط من مباريات منتخب بلاده بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020 وفي الدور الفاصل بالتصفيات، ولم يهز الشباك ليفشل منتخبه مجدداً في الظهور بالنهائيات، التي لم يشارك فيها منذ 2000.

وقال هالاند: «إني منزعج بالفعل. كانت لدينا فرصة، ولكنها لم تكن كافية».

وانتقد جون آرنه ريسه القائد السابق لمنتخب النرويج مواطنه هالاند لعدم اللعب مع بلاده بنفس الحماس الذي يلعب به مع دورتموند.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاماً):

كان الإعلان عن عودة المهاجم الخطير المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف منتخب بلاده بعد غياب دام لخمس سنوات حافزاً لمجتمع كرة القدم بأكمله وليس لمشجعي السويد فحسب.

ولا يزال هدف "إبرا" بعقب القدم في شباك منتخب إيطاليا عام 2004 من أبرز الأهداف في تاريخ بطولات أوروبا.

وعاد الساحر إبراهيموفيتش لمنتخب السويد بتمريرتين حاسمتين في أول مباراتين، لكن الإصابة في الركبة ستحرمه من المشاركة في يورو 2020 .

وقال يان أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد: «بالطبع، غياب إبراهيموفيتش أمر محزن. بشكل خاص له ولكنه كذلك بالنسبة لنا».

الإسباني سيرخيو راموس (35 عاماً):

كان مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا على وشك تحقيق إنجاز تاريخي بتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع بلاده في المباريات الدولية، لكن لويس إنريكي المدير الفني للفريق حرمه من تحقيق هذا الإنجاز في يورو 2020.

وخاض راموس 180 مباراة دولية مع لا روخا حتى الآن بفارق أربع مباريات فقط عن المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم.

لكن إنريكي لم يستدع راموس، الذي فاز مع منتخب إسبانيا بألقاب يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010، ضمن قائمة يورو 2020 بسبب الإصابات التي تعرض لها في الشهور القليلة الماضية.

وقال إنريكي أن قرار استبعاد قائد ريال مدريد لم يكن سهلاً، لكنه أشار: «يجب أن أفعل الأفضل للفريق».

وتحدث راموس عن التجربة المؤلمة، لكنه تعهد: «سأكون الآن مشجعاً وأساند المنتخب من بيتي».

الإسباني آنسو فاتي (18 عاماً):

يعتبر نجم برشلونة الناشىء موهبة كبيرة، كما نال شهرة فائقة الصيف الماضي لمشاركته في أهداف عديدة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأصبح فاتي أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ المنتخب الإسباني، لكن حلم المشاركة في أول بطولة كبيرة من خلال يورو 2020، تبدد في نوفمبر الماضي بسبب إصابة حساسة في الركبة، ولم يعد إلى الملاعب حتى الآن.

الهولندي فيرجيل فان دايك (29 عاماً):

اعتبر معظم خبراء الكرة أن الهولندي هو أفضل مدافع في العالم. وكان أمل فان دايك نجم دفاع ليفربول هو التعافي من إصابة الرباط الصليبي في وقت مبكر من الموسم المنقضي ليكون جاهزاً في الوقت المناسب قبل يورو 2020 لكنه اعترف مطلع مايو الماضي أن هذا لم يتحقق، معرباً عن حزنه الشديد للغياب عن يورو 2020.