بات عام 2022 على الأبواب، فيما يلي يستعرض موقع البوابة أبرز 10 مواهب شابة في عالم كرة القدم لعام 2022 والذين باتت أسهمهم في ارتفاع مستمر.

وتشمل القائمة التالية أبرز اللاعبين الذين لا تتجاوز أعمارهم حاجز الـ 20 عاماً.

أبرز 10 مواهب شابة في عالم كرة القدم لعام 2022:

لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام (18 عاماً) (بوروسيا دورتموند)

أصبح لاعب بيرمنغهام سيتي السابق أحد أبرز النجوم الصاعدة خلال الأشهر الأخيرة في ظل تألقه مع دورتموند، ليتم استدعاؤه للمشاركة مع منتخب إنجلترا الذي مثله للمرة الأولى في نوفمبر من عام 2020 وخاض معه حتى الآن 10 مباريات دولية.

المهاجم الإسباني آنسو فاتي (19 عاماً) (برشلونة)

ولد في غينيا بيساو لكنه فضل تمثيل إسبانيا، بزغ نجمه سريعاً مع فريق البارسا الأول الذي شارك معه في 51 مباراة بجميع البطولات زار الشباك خلالها 17 مرة.

كما جرى استدعاؤه لتمثيل منتخب بلاده لأول مرة في سبتمبر من عام 2020 وخاض 4 لقاءات منذ ذلك الحين وسجل هدفاً وحيداً.

لاعب خط الوسط الألماني جمال موسيالا (18 عاماً) (بايرن ميونيخ)

ولد في شتوتغارت لأب بريطاني نيجيري وأم ألمانية، وفرض نفسه سريعاً ضمن تشكيلة بايرن ميونيخ ليصبح لاعباً مهماً في خطط المدير الفني الحالي يوليان ناغلسمان.

استدعي لتمثيل المانشافت للمرة الأولى في مارس من عام 2021 وخاض حتى الآن 9 مباريات دولية سجل خلالها هدفاً واحداً.

لاعب خط الوسط الإسباني بيدري (19 عاماً) (برشلونة)

حقق النجم الشاب نجاحاً باهراً منذ انتقاله إلى برشلونة في سبتمبر من عام 2020 قادماً من لاس بالماس.

ودفع تألقه الكبير المدرب لويس إنريكي لاستدعائه لتمثيل الماتادور في مارس من عام 2021 لأول مرة، كما شارك في بطولة يورو 2020 وكان أحد أفضل لاعبي منتخب بلاده.

لاعب خط الوسط المهاجم فلوريان فيرتز (18 عاماً) (باير ليفركوزن)

من أهم المواهب الصاعدة المتميزة في أوروبا وألمانيا تحديداً، أصغر مسجل في تاريخ البوندسليغا، تتسابق الأندية الكبرى للظفر بخدماته.

استدعي لتمثيل منتخب ألمانيا للمرة الأولى في مارس من عام 2021 وشارك معه حتى الآن في 4 مباريات دولية.

لاعب خط الوسط الإسباني غافي (17 عاماً) (برشلونة)

لم يتوقع أحد أن يرتقي بابلو مارتن بايز غافيرا الملقب بـ (غافي) للنجومية في هذه الفترة القياسية، إذ أن مشاركته مع فريق برشلونة الأول في أغسطس من عام 2021 جاءت بعدما أبهر المتابعين خلال مشاركاته الودية مع الفريق خلال الصيف.

حظي بفرصة تمثيل منتخب إسبانيا للمرة الأولى في نهاية سبتمبر الماضي وشارك معه منذ ذلك الحين في 4 لقاءات دولية.

المهاجم الألماني كريم آديمي (19 عاماً) (ريد بول سالزبورغ)

ولد في ميونيخ لأب نيجيري وأم رومانية، تدرج في منتخبات ألمانيا الشابة لحين وصوله للمنتخب الأول الذي استدعي لتمثيله للمرة الأولى في سبتمبر من عام 2021.

شارك مع المانشافت حتى الآن في 3 مباريات دولية وزار الشباك في مناسبة وحيدة.

لاعب خط الوسط المهاجم الأميركي جيوفاني رينا (19 عاماً) (بوروسيا دورتموند)

ابن اللاعب السابق كلاوديو رينا، ولد في سندرلاند بإنجلترا، وانتقل لاحقاً إلى الولايات المتحدة ليلعب في صفوف نيويورك سيتي إف سي للشبان.

انتقل لأكاديمية دورتموند في عام 2019 ثم شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في يناير من عام 2020 في مباراة أمام أوغسبورغ، وأصبح تدريجياً لاعباً مهماً مع أسود فيستفاليا.

لاعب خط الوسط المهاجم رينير جيزوس (19 عاماً) (معار من ريال مدريد لبوروسيا دورتموند)

لعب في صغره مع العديد من الأندية البرازيلية الشهيرة مثل فاسكو دا غاما وبوتافوغو وفلومينينسي وفلامينغو.

تعاقد معه ريال مدريد في يناير من عام 2020 مقابل 30 مليون يورو.

تمت إعارته إلى دورتموند للحصول على المزيد من الخبرة رغم أن الإعارة لم تكن ناجحة كما كان يتأمل النادي الإسباني حتى الآن.

المدافع الفرنسي تانغاي نيانزو (19 عاماً) (بايرن ميونيخ)

لاعب من أصول إيفوارية، خريج أكاديمية باريس سان جيرمان، خاض مع فريقه الأول 6 مباريات رسمية، ثم تعاقد مع النادي البافاري في يوليو من عام 2020.

من أبرز المدافعين الشبان في ظل ندرتهم عالمياً في الفترة الحالية، شارك مع بايرن ميونيخ في 19 مباراة بجميع البطولات حتى الآن.