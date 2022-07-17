يستعرض معكم موقع البوابة أبرز 25 صفقة مجانية في تاريخ كرة القدم شهدت انتقال نجوم عظام لفرق جديدة بعد انتهاء عقودهم.
أبرز 25 صفقة مجانية في تاريخ كرة القدم :
- الهولندي رود خوليت (مدافع ولاعب خط وسط ومهاجم): من سامبدوريا إلى تشيلسي عام 1995.
- الإسباني لويس إنريكي (لاعب خط وسط ومهاجم): من ريال مدريد إلى برشلونة عام 1996.
- البرازيلي كافو (ظهير): من روما إلى أي سي ميلان عام 2003.
- السويدي هنريك لارسون (مهاجم): من سيلتيك إلى برشلونة عام 2005.
- النمساوي ديفيد آلابا (مدافع): من بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد عام 2021.
- البرازيلي تياغو سيلفا (مدافع): من باريس سان جيرمان إلى تشيلسي عام 2020.
- الألماني ميروسلاف كلوزه (مهاجم): من بايرن ميونيخ إلى لاتسيو عام 2011.
- الألماني مايكل بالاك (لاعب خط وسط): من بايرن ميونيخ إلى تشيلسي عام 2006.
- الإنجليزي ستيف ماكمانمان (جناح): من ليفربول إلى ريال مدريد عام 1999.
- الإنجليزي سول كامبيل (مدافع): من توتنهام إلى آرسنال عام 2001.
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (مهاجم): من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2021.
- الفرنسي بول بوغبا (لاعب خط وسط): من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس عام 2022.
- الإٍسباني راؤول غونزاليس (مهاجم): من ريال مدريد إلى شالكه عام 2010.
- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مهاجم): من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد عام 2016.
- الإيطالي أندريا بيرلو (لاعب خط وسط): من ميلان إلى يوفنتوس عام 2011.
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم): من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ عام 2013.
- الإنجليزي جيمس ميلنر (لاعب خط وسط): من مانشستر سيتي إلى ليفربول عام 2016.
- الكاميروني جويل ماتيب (مدافع): من شالكه إلى ليفربول عام 2016.
- الأرجنتيني إيستيبان كامبياسو (لاعب خط وسط): من ريال مدريد إلى إنتر ميلان عام 2004.
- البرازيلي داني ألفيش (ظهير): من برشلونة إلى يوفنتوس عام 2016.
- الإيطالي جيانلوكا فيالي (مهاجم): من يوفنتوس إلى تشيلسي عام 1996.
- الهولندي فيليب كوكو (لاعب خط وسط): من آيندهوفن إلى برشلونة عام 1998.
- الألماني ليون غوريتسكا (لاعب خط وسط): من شالكه إلى بايرن ميونيخ عام 2018.
- النيجيري جاي جاي أوكوتشا (لاعب خط وسط): من باريس سان جيرمان إلى بولتون عام 2002.
- الإسباني فيرناندو يورينتي (مهاجم): من أتلتيك بلباو إلى يوفنتوس عام 2013.
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