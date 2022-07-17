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أبرز 25 صفقة مجانية في تاريخ كرة القدم

منشور 17 تمّوز / يوليو 2022 - 04:26
بول بوغبا يعود إلى يوفنتوس (المصدر: يوفنتوس)
بول بوغبا يعود إلى يوفنتوس (المصدر: يوفنتوس)

يستعرض معكم موقع البوابة أبرز 25 صفقة مجانية في تاريخ كرة القدم شهدت انتقال نجوم عظام لفرق جديدة بعد انتهاء عقودهم.

أبرز 25 صفقة مجانية في تاريخ كرة القدم :

  • الهولندي رود خوليت (مدافع ولاعب خط وسط ومهاجم): من سامبدوريا إلى تشيلسي عام 1995.
  • الإسباني لويس إنريكي (لاعب خط وسط ومهاجم): من ريال مدريد إلى برشلونة عام 1996.
  • البرازيلي كافو (ظهير): من روما إلى أي سي ميلان عام 2003.
  • السويدي هنريك لارسون (مهاجم): من سيلتيك إلى برشلونة عام 2005.
  • النمساوي ديفيد آلابا (مدافع): من بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد عام 2021.
  • البرازيلي تياغو سيلفا (مدافع): من باريس سان جيرمان إلى تشيلسي عام 2020.
  • الألماني ميروسلاف كلوزه (مهاجم): من بايرن ميونيخ إلى لاتسيو عام 2011.
  • الألماني مايكل بالاك (لاعب خط وسط): من بايرن ميونيخ إلى تشيلسي عام 2006.
  • الإنجليزي ستيف ماكمانمان (جناح): من ليفربول إلى ريال مدريد عام 1999.
  • الإنجليزي سول كامبيل (مدافع): من توتنهام إلى آرسنال عام 2001.
  • الأرجنتيني ليونيل ميسي (مهاجم): من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2021.
  • الفرنسي بول بوغبا (لاعب خط وسط): من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس عام 2022.
  • الإٍسباني راؤول غونزاليس (مهاجم): من ريال مدريد إلى شالكه عام 2010.
  • السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مهاجم): من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد عام 2016.
  • الإيطالي أندريا بيرلو (لاعب خط وسط): من ميلان إلى يوفنتوس عام 2011.
  • البولندي روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم): من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ عام 2013.
  • الإنجليزي جيمس ميلنر (لاعب خط وسط): من مانشستر سيتي إلى ليفربول عام 2016.
  • الكاميروني جويل ماتيب (مدافع): من شالكه إلى ليفربول عام 2016.
  • الأرجنتيني إيستيبان كامبياسو (لاعب خط وسط): من ريال مدريد إلى إنتر ميلان عام 2004.
  • البرازيلي داني ألفيش (ظهير): من برشلونة إلى يوفنتوس عام 2016.
  • الإيطالي جيانلوكا فيالي (مهاجم): من يوفنتوس إلى تشيلسي عام 1996.
  • الهولندي فيليب كوكو (لاعب خط وسط): من آيندهوفن إلى برشلونة عام 1998.
  • الألماني ليون غوريتسكا (لاعب خط وسط): من شالكه إلى بايرن ميونيخ عام 2018.
  • النيجيري جاي جاي أوكوتشا (لاعب خط وسط): من باريس سان جيرمان إلى بولتون عام 2002.
  • الإسباني فيرناندو يورينتي (مهاجم): من أتلتيك بلباو إلى يوفنتوس عام 2013.
كلمات دالة:بول بوغبارود خوليتليونيل ميسيجيانلوكا فيالي

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