أبطال إسبانيا يطلبون التشديد الأمني

طالب مسؤولو الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تشديد الجانب الأمني في مقر تدريبات الفرق المشاركة في بطولة السوبر الإسباني في جدة، إذ حددوا ملعب نادي الاتحاد لتدريبات ريال مدريد، وفالنسيا، فيما ستكون تدريبات برشلونة، وأتلتيكو مدريد على ملعب الأهلي.

وطلب مسؤولو الاتحاد الإسباني توفير التجهيزات الضرورية، منها غرف ملابس، ومركز إعلامي مصغر.

من جهة أخرى، جهزت اللجان المنظمة مركزاً إعلامياً متكاملاً في “راديسون بلو” الفندق الذي يقع وسط جدة لخدمة الإعلاميين، وتسهيل إرسال موادهم الصحفية، وإجراء اللقاءات والحوارات، ووفرت في المركز أجهزة حديثة، وطابعات، وشاشات لعرض المباريات، مع وجود مترجمين.