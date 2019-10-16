أبوظبي تستضيف مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية

تستضيف العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اللقاء التاريخي الذي يجمع منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية في 19 من الشهر القادم، على ملعب محمد بن زايد.

جاء ذلك، وفق البيان الرسمي المشترك للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ومجلس أبو ظبي الرياضي، الذي أشار إلى أن الجولة العالمية لمنتخب البرازيل في المنطقة، تتضمن زيارة إلى الإمارات، وخوض مباراة ودية.

ويعود المنتخب البرازيلي بكتيبة نجومه العالميين إلى الإمارات من جديد، بعد تسع سنوات على آخر مباراة خاضها المنتخب الأكثر فوزاً بكأس العالم بخمس بطولات، وكأس القارات بأربع بطولات على ملاعب الإمارات.

ومن المتوقع، أن تشهد مبيعات التذاكر الخاصة بالمباراة، التي يتم طرحها قريباً، إقبالاً واسعاً، لما يتمتع به منتخب البرازيل من شعبية عالمية كبيرة، بجانب الجماهير الكورية الجنوبية المعروفة بتشجيعها المميز لمنتخبها العنيد، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2002، وربع نهائي كأس آسيا الإمارات 2019.