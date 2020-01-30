أبو تريكة: تعامل غوارديولا مع محرز ظالم

تكبد مانشستر سيتي خسارة جديدة على ملعبه الاتحاد من غريمه وجاره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، لكن هذا لم يمنعه من حجز مقعد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ومواجهة أستون فيلا بملعب ويمبلي في الأول من مارس، وهذا كون فريق المدير الفني بيب غوارديولا قد حسموا لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

وشهدت المباراة مشاركة النجم رياض محرز ضمن التشكيلة الأساسية لسيتي، لكن مستواه لم يكن كالمعتاد على غرار زملائه، الذين كانوا خارج التوقعات في هذه المباراة، ليقدم السيتزنز بذلك إحدى أسوأ مبارياته في الموسم الجاري.

وفضل غوارديولا استبدال محرز بدافيد سيلفا في الدقيقة 62، وهو أمر لم يعجب أسطورة كرة القدم المصرية، محمد أبوتريكة، الذي انتقد في الاستوديو التحليلي للمباراة على شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، تعامل مدرب برشلونة السابق مع النجم الجزائري.

ولم يتردد المصري في وصف تعامل "بيب" مع محرز بالظالم، حيث بدأ في الحديث عن مستوى الفريق بالمجمل قائلاً: "لم تعجبني شخصية مانشستر سيتي ولا الشكل الدفاعي، هناك سلبيات كبيرة وهو تهديد قوي لمستوى الفريق في دوري الأبطال، أعتقد أن الفريق سيعاني.

"انتهى الدوري الآن بالنسبة لسيتي والآن هو في نهائي كأس الرابطة، لكن يجب أن يكون هناك تعامل واضح مع نجوم الفريق خاصة في الثلث الهجومي، وهنا أتحدث بالخصوص عن رياض محرز.

"التعامل مع محرز مختلف عما هو موجود مع باقي اللاعبين، وأنا قلتها في العديد من المرات السابقة، رياض عندما يكون في مستواه لا يجب أن تقوم باستبداله، هو الآن في أفضل فتراته وعليه من الواجب إعطاؤه فرصته الكاملة، لأنه من أفضل اللاعبين الموجودين في الثلث الهجومي لسيتي.

"أرى أن التعامل معه ظالم في بعض الأحيان، لأن هناك العديد من اللاعبين في مركزه أقل منه مستوى، ولهذا هو يحتاج فرصة وثقة أكبر".