أبو تريكة يشيد بدعم محرز لفلسطين

دعا محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقاً، نجوم كرة القدم العرب لإظهار الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية.

ووصف أبو تريكة القضية بأنها «بوصلة الأمة الكاشفة»، وذلك في ستوديو «بي إن سبورتس» التحليلي لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، أمس الأحد.

وأشاد المصري بموقف النجم الجزائري رياض محرز الذي احتفل بتتويج سيتي بلقب الدوري الإنجليزي برفع علمي فلسطين والجزائر.

ودعا أبو تريكة اللاعبين العرب لدعم جهود إعادة الإعمار في غزة، قائلاً: «أتمنى من جميع اللاعبين دعم الإعمار بالمال وبالحملات، فلسطين هي بوصلة الأمة الكاشفة».

وعن احتفال محرز باللقب، قال: «لحظة التتويج لا تنسى، وتظل خالدة. أنت لست لاعب كرة فقط، يجب أن تكون قدوة وصاحب رسالة.

«نحن هنا لسنا في ستوديو فقط، هنالك حرب قائمة على إخوتي وحقي أن أساندهم حتى بالكلام؟ أبرأ نفسي أمام ربنا ولو بالكلمة، جميعنا سنحاسب ونمشي على الصراط».

ووجه حديثه للاعبين العرب، قائلًا: «ماذا قدمت للأمة؟ ربنا أعطاك اسم وشهرة ومال، ماذا فعلته؟ دع كلام الناس، وارضي ضميرك، ربنا هو المطلع على القلوب».

وختم قائلاً: «رباني والدي على أن استعمل كل نعمة في إرضاء ربنا، اللهم استخدمنا واستعملنا ولا تستبدلنا».