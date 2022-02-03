أبو جبل يقود مصر للفوز على الكاميرون والتأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد فوزه الصعب على نظيره الكاميروني صاحب الضيافة بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادلهما دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وجرت المباراة على ملعب بول بيا وسط حضور جماهيري ضخم.

وشهد اللقاء بعض الأحداث المثيرة للجدل حين قام حكم الساحة الغامبي باكاري غاساما بطرد كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني.

وأهدر المصريون عدة فرص للتسجيل ليلجأ الطرفان لركلات الترجيح.

وتألق الحارس محمد أبو جبل في ركلات الحظ وتصدى لركلتي هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي، فيما أهدر كلينتون نجي ركلته وسددها خارج المرمى.

في المقابل، سجل أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين ركلاتهم لينقلوا منتخب مصر إلى نهائي البطولة الذي سيواجه فيه نظيره السنغالي يوم الأحد القادم.

أما منتخب الكاميرون صاحب الأرض فسيلاقي غريمه منتخب بوركينا فاسو في لقاء تحديد المركز الثالث يوم السبت.