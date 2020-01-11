أتالانتا يجبر إنتر ميلان على التعادل

أجبر أتالانتا العنيد مستضيفه إنتر ميلان على التعادل بهدفٍ لمثله في اللقاء القوي والمثير الذي جمعهما على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

تقدم صاحب الأرض مبكراً عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة، إلا أن الضيوف عادلوا النتيجة عن طريق روبن غوسينز قبل نهاية اللقاء بربع ساعة.

وأهدر البديل لويس مورييل ركلة جزاء لأتالانتا في الدقيقة 88 تصدى لها المتألق سمير هاندانوفيتش.

بهذه النتيجة، رفع إنتر رصيده إلى 46 نقطة لينفرد بالصدارة مؤقتاً، كما رفع أتالانتا رصيده بدوره إلى 35 نقطة في المركز الرابع.