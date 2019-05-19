أتالانتا يجبر يوفنتوس على التعادل ويشعل سباق دوري الأبطال

تعادل يوفنتوس مع ضيفه أتالانتا بهدفٍ لمثله على ملعب آليانز ضمن منافسات المرحلة الـ 37 من الدوري الإيطالي.

افتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق يوسيب إيليتشيتش، بعد ركنية حولها أندريا ماسييلو إليه بالكعب.

وفي الدقيقة 61، حل ماريو ماندجوكيتش بدلاً من المدافع أندريا بارزالي الذي نال وداعية حافلة من الزملاء والجماهير كونها مباراته الأخيرة في تورينو قبل الاعتزال.

وفي الدقيقة 78، عادل يوفي النتيجة إثر عرضية خوان كوادرادو الذي حولها ماندجوكيتش بمهارة بين ساقي الحارس في الدقيقة 80.

بهذا التعادل، بقي يوفنتوس المتوج باللقب في الصدارة برصيد 90 نقطة، فيما تقدم أتالانتا للمركز الثالث برصيد 66 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن إنتر ميلان الرابع ونقطة عن ميلان الخامس.