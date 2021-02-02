أتالانتا يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

كشف تقرير إسباني، أمس الاثنين، عن الفرصة الأخيرة لزين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لتأمين وظيفته.

وابتعد ريال مدريد عن سباق المقدمة في الليغا، بعدما تلقى خسارة هي الرابعة هذا الموسم، أمام ليفانتي بنتيجة 1-2 بملعب ألفريدو دي سيتفانو.

يأتي ذلك عقب أيام قليلة من الخروج من بطولتي كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، لتصبح بطولة دوري أبطال أوروبا، هي الأمل الأكبر هذا الموسم.

ووفقاً لموقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، والمقرب من ريال مدريد، فإن إدارة النادي تضع آمالها المتبقية على دوري الأبطال، لعدم الخروج من الموسم بدون أي ألقاب.

وأوضح التقرير، أنه في الوقت نفسه، لا تثق الإدارة المدريدية في قدرة الفريق بأداءه الحالي على التتويج باللقب.

وأشار التقرير، إلى أن زيدان يعلم بالفعل أنه لن يستمر في منصبه بحال عدم تخطي أتالانتا في دور الـ 16 والتأهل لربع النهائي.

ووفقاً للتقرير، فإن قرار إقالة زيدان سيخرج فوراً بحال فشله في قيادة الملكي لدور الثمانية، وسيكون الأقرب لخلافته إما ماسيميليانو آليغري أو جوليان ناغلسمان، بعد تعاقد ماوريسيو بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان.