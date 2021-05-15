أتالانتا يهزم جنوى ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا

واصل أتالانتا سجله التهديفي الرائع وفاز على مستضيفه جنوى 4-3، ضمن منافسات المرحلة 37 من الدوري الإيطالي.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف إنتر ميلان المتوج رسمياً بلقب المسابقة، فيما تجمد رصيد جنوى عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحسم أتالانتا المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها دوفان زاباتا وروسلان مالينوفسكي وروبن غوسينز في الدقائق 9 و26 و44.

وأضاف ماريو باشاليتش الهدف الرابع في الدقيقة 51 فيما سجل لجنوى كل من إيلدور شمورودوف في الدقيقتين 49 و85 وغوران بانديف من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وأصبح أتالانتا ثاني فريق إيطالي يضمن التأهله إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما كان إنتر البطل ضمن تأهله مسبقاً.