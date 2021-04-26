أتلتيكو متصدر الدوري الاسباني يسقط أمام بلباو

سقط متصدر الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد أمام مستضيفه أتلتيك بلباو بهدف لهدفين في المباراة التي أقيمت الاحد في إطار منافسات المرحلة 32 من المسابقة.

تقدم بلباو بهدف سجله أليكس بيرينجر في الدقيقة الثامنة، فيما أدرك ستيفان سافيتش التعادل في الدقيقة 77 على ملعب سان ماميس، لكن إنييغو مارتينيز سجل هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 73 في الصدارة متقدماً بنقطتين على ريال مدريد وبرشلونة اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب بفارق الأهداف، في حين رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى ضمن المرحلة ذاتها، فاز إشبيلية رابع الترتيب على غرناطة الثامن بهدفين لهدف.