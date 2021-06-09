أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي يستعدان لإبرام صفقة تبادلية

ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن إدارة أتلتيكو مدريد اقترحت على مانشستر سيتي صفقة تبادلية، تضم ساؤول نيغيز لاعب وسط أتليتي، وبيرناردو سيلفا نجم خط وسط السيتيزنز.

وأشارت الصحيفة إلى احتمال إتمام هذه الصفقة خلال السوق الصيفي القادم.

وقالت أن ساؤول يرغب في مغادرة أتلتيكو بعد 13 عاماً من الولاء والخدمة الحسنة، وأن هذه الرغبة جعلت دييغو سيميوني المدير الفني يفكر في إدخاله في صفقة تبادلية.

ولأن الإسباني بيب غوارديولا أبدى إعجابه واهتمامه بهذا اللاعب، فقد أبدى سيميوني عدم ممانعته في إدخال ساؤول في صفقة تبادلية مع سيتي، وتحديداً بالحصول على خدمات سيلفا المعجب كثيراً بالمدرب الأرجنتيني، والذي يمكنه أن يضيف إلى رصيده تاريخاً جديداً في إسبانيا، وإن كان قد اعترف بأنه سعيد مع سيتي، لكنه لا يرفض اللعب للروخيبلانكوس.

أتلتيكو مدريد يتطلع لمبادلة مع مانشستر سيتي

ولأن إدارة أتلتيكو تدرك اهتمام غوارديولا بالحصول على خدمات ساؤول، فقد اقترحت - والكلام للصحيفة - هذه الصفقة التبادلية مع سيلفا.

وحرصت الصحيفة على أن توضح إن سعر كلا اللاعبين واحد تقريباً وهو 70 مليون يورو وإنهما في نفس العمر «26 عاماً» ويلعبان في نفس المركز، ما يعني أن الصفقة - لو تحققت - ستكون مفيدة للطرفين.

وعانى ساؤول الكثير هذا الموسم مع سيميوني الذي لم يكن يشركه أساسياً كثيراً، مفضلاً عليه توماس ليمار.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن مانشستر سيتي لا يمانع في عرض خدمات سيلفا على الروخيبلانكوس، بعد أن قطع شوطاً طويلاً في مفاوضاته مع أستون فيلا من أجل ضم نجمه جاك غريليش في السوق الصيفي القادم، ما ينبئ بقرب رحيل البرتغالي فعلاً.