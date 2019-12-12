أتلتيكو مدريد يبلغ دور الـ 16 من دوري الأبطال

تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، ضمن الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات.

تقدم أتلتيكو مدريد عن طريق جواو فيليكس من ركلة جزاء في الدقيقة 16، قبل أن يضيف المدافع فيليبي الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة حصول أتلتيكو على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى، لكن كيران تريبيير أهدرها.

وفي المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة، نجح يوفنتوس الإيطالي المتأهل سابقاً في تحقيق فوز معنوي على مستضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدفين دون رد.

جاء الهدفان عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 75، وغونزالو هيغواين في الدقيقة الثانية من وقت بدل الضائع للشوط الثاني.

بنتيجة المباراتين، رفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، فيما جاء أتلتيكو مدريد وصيفاً برصيد 10 نقاط، ليتأهلا سوياً لدور الستة عشر، فيما انتقل باير ليفركوزن إلى الدوري الأوروبي بعد أن حل ثالثاً برصيد 6 نقاط، وتذيل لوكوموتيف موسكو الترتيب برصيد 3 نقاط.