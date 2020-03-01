أتلتيكو مدريد يتعادل مع إسبانيول متذيل ترتيب الليغا

استمر أتلتيكو مدريد في نتائجه المخيبة بالدوري الإسباني، وهذه المرة بتعادله مع مستضيفه إسبانيول بهدف لمثله ضمن المرحلة الـ 26 على ملعب كورنيا آلبرات.

أحرز ستيفان سافيتش هدفاً ذاتياً لصاحب الضيافة في الدقيقة 24، لكن ساوول نيغيز عدل النتيجة مطلع الشوط الثاني من تسديدة على الطائر (46).

رفع هذا التعادل رصيد أتلتيكو مدريد إلى 44 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.

بينما واصل إسبانيول معاناته هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 20 نقطة بالتساوي مع ليغانيس، لكن فارق الأهداف يضع النادي الكتالوني في المؤخرة.