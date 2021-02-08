أتلتيكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيغو

سقط أتلتيكو مدريد المتصدر في فخ التعادل مع ضيفه سيلتا فيغو بهدفين لمثلهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

جاء هدفا صاحب الضيافة عن طريق لويس سواريز في الدقيقتين 45 و50، فيما سجل سانتي مينا (13)، وفاكوندو فيريرا (89) هدفي الضيوف.

بهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب من 20 مباراة، بفارق 11 نقطة عن غريميه برشلونة وريال مدريد صاحبي المركز الثاني والثالث على التوالي واللذين خاضا 21 مباراة لكلٍ منهما.

كما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.