أتلتيكو مدريد يتعادل مع غرناطة

عاد أتلتيكو مدريد لنتائجه المحبطة بسقوطه في فخ التعادل مع مستضيفه غرناطة بهدف لمثله في المباراة التي جرت على ملعب نويفو لوس كارمينيس، لحساب المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

احتاج الفريق العاصمي ساعة كاملة لزيارة مرمى أصحاب الأرض، بفاصل مهاري من هيكتور هيريرا على حدود منطقة الجزاء، انتهت بلمسة مميزة للظهير الأيسر رونان لودي الذي غالط الحارس روي سيلفا بتسديدة من بين قدميه.

جاء رد الفعل سريعاً من الفريق المحلي عبر ركلة ركنية أرسلت من القائم الأيمن، وقابلها جيرمان سانشيز برأسية اكتفى الحارس يان أوبلاك بالنظر لها وهي تعانق شباكه.

وبنفس سيناريو الهدف الأول، كاد فريق الهنود الحمر أن يقتل المباراة بالهدف الثاني، إلا أن ألفارو موراتا أهدر هدية لودي بغرابة، بتسديد الكرة فوق العارضة وهو بدون مراقبة بالقرب من منطقة الست ياردات.

وتبادل كلا الفريقين الهجمات على أمل خطف الثلاث نقاط إما بكرة ثابتة أو كرة طولية عن طريق أصحاب الأرض، أو بهجمة معاكسة للضيوف، لكن النتيجة ظلت على حالها إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية، معلناً عن التعادل بهدفٍ لمثله.

بهذه النتيجة، يكون أتلتيكو مدريد قد رفع رصيده إلى 25 نقطة، متساوياً مؤقتاً في عدد النقاط مع الوصيف ريال مدريد، قبل مباراته مع ريال سوسييداد، فيما وصل غرناطة للنقطة 21 في المركز السادس.