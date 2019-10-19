أتلتيكو مدريد يتعادل مع فالنسيا

سقط أتلتيكو مدريد، في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه فالنسيا على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

تقدم صاحب الضيافة بهدفٍ سجله دييغو كوشتا في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، فيما عادل دانييل باريخو للضيوف في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة، طرد لي كانج إن لاعب فالنسيا في الدقيقة الأولى، من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذا التعادل إلى 16 نقطة في المركز الرابع، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.

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