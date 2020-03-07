أتلتيكو مدريد يتعثر أمام إشبيلية قبل مواجهة ليفربول

حسم التعادل الإيجابي 2-2 المواجهة المثيرة بين أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية، والتى أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف المباراة الأربعة فى الشوط الأول، حيث سجل للروخيبلانكوس ألفارو موراتا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، والشاب جواو فيليكس في الدقيقة 36، بينما أحرز للفريق الأندلسي، المهاجم لوك دي يونج في الدقيقة 19، ولوكاس أوكامبوس في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

التعادل رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 45 نقطة في المركز الخامس، فيما يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

يذكر أن المواجهة هذه هي البروفة الأخيرة لأتلتيكو مدريد قبل خوض موقعة ليفربول الإنجليزي على ملعب آنفيلد الأربعاء المقبل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الفريق الإسباني ذهاباً بهدف حمل توقيع ساوول نيغيز.