أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال بيتيس

تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق فوز هام على مستضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

ولم تكن المباراة مثيرة في أحداثها، حيث سيطر بيتيس على أغلب المجريات لكن من دون فعالية كبيرة على المرمى، وكان دفاع أتليتي في أفضل حالاته.

شهد الشوط الثاني انتفاضة من بيتيس وضغط عالٍ في سبيل التقدم، لكن أغلب المحاولات لم تكن مؤثرة، وظل أتلتيكو في الدفاع منتظراً للخطأ الدفاعي من أجل الانقضاض على مرمى أصحاب الأرض.

وبالفعل في الدقيقة 58 كان لكتيبة دييغو سيميوني ما أرادوا بعد خطأ فادح من أحد مدافعي بيتيس استغله آنخيل كوريا بضغطه عليه وقطع الكرة وانفرد بالمرمى ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

كان المتوقع أن ينتفض بيتيس في سبيل التعديل، لكن على العكس، الهدف أتى بمثابة رصاصة الرحمة التي هدأ معها سعي الفريق الأندلسي تماماً، فاكتفى بيتيس بالسيطرة لكن بصورة سلبية وبدون خطورة تذكر.

وفي الدقيقة 82 أنهى ألفارو موراتا على أي آمال لبيتيس في العودة عندما أحرز الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من كوريا وجدت كعب موراتا ليحوّل الكرة إلى الشباك ويمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في مسيرته بالليغا.

الخطأ الوحيد لدفاعات الروخيبلانكوس بعد ارتباك دفاعي أتى في اللحظات الأخيرة، ليضع من خلاله مارك بارترا هدف تقليص الفارق، لكن من دون تأثير على النقاط الثلاث التي ضمنتها فريق سيميوني بعد كعب موراتا.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد ليصبح 32 نقطة ويرتقي بذلك إلى المركز الرابع، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد بيتيس عند النقطة 23 ويظل في المركز الثالث عشر.