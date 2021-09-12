أتلتيكو مدريد يتفوق على إسبانيول

حقق أتلتيكو مدريد فوزاً ثميناً وصعباً على مستضيفه إسبانيول بهدفين لهدف في المباراة المثيرة التي جرت على ملعب باور 8 ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

تقدم الفريق الكتالوني أولاً عن طريق راوول دي توماس في الدقيقة 40 وعليه انتهى الشوط الأول.

وجاء هدفا الروخيبلانكوس حامل اللقب في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، فبعدما ألغى الحكم هدفاً لتوماس ليمار في الدقيقة 53.

عادل يانيك فيريرا كاراسكو النتيجة في الدقيقة 79، قبل أن يسجل ليمار نفسه هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 90.

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط ليعتلي الترتيب من 4 مباريات، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند نقطتين في المركز السادس عشر.