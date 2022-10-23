أتلتيكو مدريد يتفوق على بيتيس بهدفين لهدف في الدوري الإسباني

تغلب أتلتيكو مدريد على مستضيفه ريال بيتيس بهدفين لهدف في المباراة القوية التي احتضنها ملعب بينيتو فيامارين لحساب الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

جاء هدفا الروخيبلانكوس عن طريق النجم الدولي الفرنسي أنتوان غريزمان في الدقيقتين 54 و 71.

أما هدف الفريق الأندلسي الوحيد فسجله الفرنسي الآخر نبيل فقير قبل نهاية المواجهة بـ 6 دقائق.

أتلتيكو مدريد يحافظ على المركز الثالث

بهذا الانتصار المهم، رفع أتلتيكو رصيده إلى 23 نقطة بقي بسببها في المركز الثالث على سلم الترتيب العام بفارق نقطتين مؤقتاً عن برشلونة ثاني الترتيب وريال مدريد المتصدر الذي جمع 31 نقطة.

أما بيتيس، فتجمد رصيده بدوره عند 20 نقطة ليتراجع بالتالي إلى المركز الخامس.