أتلتيكو مدريد يختار بوتشيتينو بديلاً لسيميوني

يدرس أتلتيكو مدريد فكرة التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو في حالة التخلي عن دييغو سيميوني نهاية الموسم الحالي.

ورحل بوتشيتينو عن توتنهام العام الماضي، بعد سلسلة من النتائج المتخبطة في الدوري الإنجليزي، ليأتي بدلاً منه جوزيه مورينيو.

ورفض المدرب الأرجنتيني بعض فرص العمل منتصف الموسم، ليتأجل مصيره حتى يونيو وسط ترقب كبير من عمالقة أوروبا.

وأكدت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن أتلتيكو مهتم بالتعاقد مع بوتشيتينو، ويأتي ذلك تحسباً للرحيل المتوقع لسيميوني بعد الفترة المحبطة التي يمر بها الفريق.

ويعتبر أندريا بيرتا المدير الرياضي لأتلتيكو من أشد المعجبين بالأرجنتيني، ويعتبره الخيار الأول لخلافة المدرب الحالي، بعدما تابعه طوال فترة عمله مع توتنهام حتى نوفمبر المنصرم.

المهمة لن تكون سهلة على النادي الإسباني، نظراً لاعتبار الأرجنتيني الدوري الإنجليزي الوجهة المفضلة على حساب أي بطولة أخرى، نظراً لنجاحه وتأقلمه الكبير مع الأجواء هناك.

وسيلاقي أتلتيكو منافسة شديدة أيضاً من بايرن ميونيخ الذي يبحث هو الآخر هو بديل مستقبلي لمدربه الحالي هانزي فليك، كما يترقب مانشستر يونايتد الموقف تحسباً لمغادرة أولي غونار سولشاير بحالة عدم التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن سيميوني فاز بلقب الدوري الإسباني مرة مع أتلتيكو، وحقق الدوري الأوروبي مرتين ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين أيضاً، لكنه الآن يعاني من مرحلة صعبة حيث يحتل المركز السادس في الليغا.