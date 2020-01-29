  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. أتلتيكو مدريد يخسر جواو فيليكس قبل الديربي

أتلتيكو مدريد يخسر جواو فيليكس قبل الديربي

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:29
جواو فيليكس يضاعف من محن أتلتيكو مدريد
جواو فيليكس يضاعف من محن أتلتيكو مدريد

أعلن أتلتيكو مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجمه جواو فيليكس، خلال مواجهة ليغانيس ضمن الدوري الإسباني.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي: «يعاني جواو فيليكس من إصابة في الساق اليمنى تعرض لها أمام ليغانيس، ونظراً إلى الألم المستمر بعد يوم من الراحة، أجرى الجهاز الطبي في النادي فحوصات على اللاعب، بانتظار مدى استجابته للعلاج».

ومن دون البرتغالي الشاب، سيعتمد أتلتيكو على ألفارو موراتا في خط هجومه أمام ريال مدريد في قمة الليغا السبت القادم.

وسيغيب عن مواجهة الديربي في صفوف أتلتيكو كل من دييغو كوستا وخوسيه ماريا خيمينيز وسانتياغو آرياس.

Via SyndiGate.info


© Al-Akhbar. All rights reserved

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...