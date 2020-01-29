أتلتيكو مدريد يخسر جواو فيليكس قبل الديربي

أعلن أتلتيكو مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجمه جواو فيليكس، خلال مواجهة ليغانيس ضمن الدوري الإسباني.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي: «يعاني جواو فيليكس من إصابة في الساق اليمنى تعرض لها أمام ليغانيس، ونظراً إلى الألم المستمر بعد يوم من الراحة، أجرى الجهاز الطبي في النادي فحوصات على اللاعب، بانتظار مدى استجابته للعلاج».

ومن دون البرتغالي الشاب، سيعتمد أتلتيكو على ألفارو موراتا في خط هجومه أمام ريال مدريد في قمة الليغا السبت القادم.

وسيغيب عن مواجهة الديربي في صفوف أتلتيكو كل من دييغو كوستا وخوسيه ماريا خيمينيز وسانتياغو آرياس.