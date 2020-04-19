أتلتيكو مدريد يخطط لخطف يوفيتش

يخطط أتلتيكو مدريد لخطف مهاجم غريمه اللدود ريال مدريد، لوكا يوفيتش، خلال فترة الانتقالات القادمة بعد موسم واحد فقط قضاه الصربي ضمن صفوف الميرينغي.

وانضم يوفيتش لريال مدريد الصيف الماضي قادماً من آينتراخت فرانكفورت، إلا أنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي له في تشكيل الفريق نظراً لهيمنة كريم بنزيمة على مركز رأس الحربة.

وأكدت صحيفة «دون بالون» الإسبانية أن دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد معجب بالمهاجم الصربي وسيحاول ضمه خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن التعاقد مع مهاجم جديد، إذ ارتبط اسمه بعدد من اللاعبين مثل إيدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان، وماورو إيكاردي، نجم إنتر المعار لباريس سان جيرمان، وأليكساندر لاكازيت، نجم آرسنال.