أتلتيكو مدريد يخطط للتعاقد مع زياش

يخطط أتلتيكو مدريد للتعاقد مع حكيم زياش الذي فشل في فرض نفسه مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت تقارير إسبانية أن النادي المدريدي يتطلع لاستغلال وضعية النجم المغربي وعدم استقراره في لندن بعدما سجل هدفين فقط وخرج من خطط المدرب الجديد توماس توخيل.

وتعاقد تشيلسي مع زياش الصيف الماضي ضمن عدة صفقات كبيرة أبرمها بإشراف المدير الفني السابق فرانك لامبارد.

لكن قدوم توخيل أثر بالسلب على مشاركات صانع الألعاب المغربي ليشارك أساسياً في مباراتين فقط تحت إشرافه.

ويترقب أتلتيكو مدريد رحيل لاعبه فيتولو خلال الصيف، وسيتحرك لضم زياش بدلاً منه.

وأشارت تقارير إلى أن تشيلسي مستعد لبيع لاعبه المغربي بقيمة أقل من الـ 40 مليون يورو التي دفعها لاستقطابه من أياكس.