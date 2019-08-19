أتلتيكو مدريد يستسلم في قضية غريزمان

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية سحب إدارة أتلتيكو مدريد شكواه الرسمية ضد برشلونة ومهاجمه أنتوان غريزمان، بعد انتقال النجم الفرنسي إلى النادي الكتالوني هذا الصيف.

ودفع البارسا قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان والذي يقدر بنحو 120 مليون يورو، لينتقل المهاجم إلى كامب ناو دون موافقة ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

وقدم النادي المدريدي شكوى رسمية طالب فيها البارسا واللاعب بدفع 200 مليون يورو بدلاً من 120، بسبب وجود مفاوضات سابقة بين الطرفين الموسم الماضي.

يذكر أن إدارة أتلتيكو قررت سحب الشكوى بسبب تأكدها من قوة موقف غريزمان قانونياً، لذلك فضلت إغلاق القضية تماماً وعدم إثارتها من جديد عبر وسائل الإعلام.