أتلتيكو مدريد يستعد لخطف نجم برشلونة المخضرم

يبدو أتلتيكو مدريد مستعداً للانقضاض على النجم الإسباني المخضرم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الذي تراجع دوره كثيراً في الفريق خلال الآونة الأخيرة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي العاصمة مهتم بالحصول على خدمات صاحب الـ 35 عاماً في سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه في شهر يناير المقبل.

دور بيكيه بات ثانوياً في برشلونة

وبات الدولي الإسباني السابق الخيار الخامس في تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز خلف رونالد آراوخو وإيريك غارسيا وجولز كوندي وأندرياس كريستينسن، ولم يعد وجوده ضرورياً في ظل وجود بدائل أكثر شباباً وقوة في صفوف البارسا.

وأثيرت شائعات مفادها أن العلاقة بين اللاعب وزميله السابق ومدربه الحالي ليست في أفضل أحوالها، ويسعى أتلتيكو مدريد لاستغلال هذه الوضعية وجلب اللاعب إلى ملعب ميتروبوليتانو.