أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس 4-0 الودية

سحق أتلتيكو مدريد الإسباني مستضيفه يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الأحد برباعيةٍ دون رد في المباراة الودية الاستعدادية للموسم الجديد التي جمعتهما في مدينة تورينو.

ويدين الروخيبلانكوس بهذا الانتصار للنجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفي السابق الذي سجل ثلاثية للمدريديين (هاتريك) في الدقائق 10 و 43 و 62، وزميله البرازيلي ماتيوس كونيا في الدقيقة 90+1.

وكان من المفروض أن تقام المباراة في تل أبيب لكن الأحداث الحالية في الأراضي المحتلة تسببت بنقلها إلى تورينو.

أتلتيكو مدريد يستهل الموسم بمواجهة خيتافي

ويخوض أتلتيكو مباراته الافتتاحية في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني أمام مستضيفه خيتافي في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وفي اليوم ذاته، يواجه يوفنتوس ضيفه ساسوولو في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإيطالي.