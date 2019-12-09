أتلتيكو مدريد يخطط لانتداب عيسى ماندي

يمر أتلتيكو مدريد بنتائج متذبذبة في الدوري الإسباني هذا الموسم، خاصة دفاعياً مما أثر على نتائج الفريق في الدوري الإسباني، رغم الإنفاق الكبير على الخط الأمامي، من بينها ضم الموهبة جواو فيلكيس مقابل 120 مليون يورو من بنفيكا.

ولمعالجة مشاكل الخط الخلفي، كشفت تقارير إسبانية عن رغبة أتلتيكو مدريد وبقرار من المدير الفني دييغو سيميوني، الذي طلب من إدارة النادي حسم صفقة مدافع ريال بيتيس، عيسى ماندي.

ووفقاً لموقع "إيل غول ديجيتال" الإسباني، فإن إدارة أتلتيكو مدريد تفكر في كسر عقد المدافع الجزائري عند فتح فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي 30 مليون يورو.

وكان أتلتيكو مدريد يرغب في ضم ماندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إدارة بيتيس رفضت بيعه لعدم وجود بديل، مما وضع النادي المدريدي في ورطة بسبب أنها كانت ترغب في التعاقد مع بديل لدييغو غودين الذي انتقل في صفقة انتقال حر لإنتر ميلان.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت، في وقت سابق، عن رغبة ريال بيتيس في تجديد عقد النجم الجزائري الذي ينتهي عام 2021، ورفع قيمة الشرط الجزائي إلى 60 مليون يورو، لكن المفاوضات باءت بالفشل لحد الآن.

وكان ماندي من العناصر الأساسية التي خطفت الأضواء مع منتخب الجزائر في بطولة أمم إفريقيا الصيف الماضي التي توج بها منتخب محاربي الصحراء، كما شهد مستواه ارتفاعاً ملحوظاً منذ استلام المدير الفني، جمال بلماضي، تدريب المنتخب.