أتلتيكو مدريد يسعى لتوجيه ضربة قاضية لريال مدريد

يسعى أتلتيكو مدريد للابتعاد بفارق ثماني نقاط عن جاره اللدود وحامل اللقب ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، عندما يستضيفه غداً الأحد في موقعة منتظرة.

فيما يسعى برشلونة الثاني إلى الزحف نحو القمة عندما يحل ضيفاً على أوساسونا اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

ويتسلح أتلتيكو مدريد الساعي للقبه الأول منذ عام 2014 أمام ريال بصلابته الدفاعية، فهو حافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن برشلونة وريال رغم أنه لم يفز سوى بمباراتين من الخمس الأخيرة (58 نقطة مقابل 53).

ورغم تردي نتائجه في الفترة الاخيرة، إلا أن لوس كولتشونيروس الذي يملك مباراة مؤجلة ظهر بصورة رائعة منذ بداية الموسم مع خسارتين فقط في 24 مباراة، وشباك لم تتلق سوى 16 هدفاً ونجاعة تهديفية مع 47 هدفاً، وهو ثاني افضل خط هجوم في الدوري (خلف برشلونة مع 55).

الفارق البارز بين أتلتي هذا العام والموسم الماضي هو الوافد الجديد من برشلونة الهداف لويس سواريز: في سن الـ 34 عاماً، سجل 16 هدفاً في 21 مباراة، وهو أفضل الهدافين بعد صديقه وزميله السابق في البارسا ليونيل ميسي.

تشاء الصدف أن يتعاقد أتلتيكو مع مهاجم برشلونة السابق دافيد فيا عام 2013، ليحرز لقب «الليغا» في المرحلة الاخيرة من موسم 2013-2014، لذلك يأمل المدرب دييغو سيميوني أن تتكرر هذه الصدفة مرة ثانية بعد التعاقد مع سواريز.

ريال من دون رأس حربة

من ناحيته، يأمل حامل اللقب ريال أن يجدد فوزه ذهاباً والخروج بنتيجة جيدة من ملعب واندا ميتروبوليتانو بعد التعادل المخيب مع ريال سوسييداد 1-1 في المرحلة السابقة.

النتيجة الإيجابية الوحيدة بالنسبة لرجال المدرب زين الدين زيدان هي النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق من 5 نقاط إلى نقطتين والبقاء في سباق الفوز باللقب.

يخوض الملكي ديربي العاصمة على وقع عودة المدافع سيرخيو راموس والمهاجم كريم بنزيمة إلى التمارين الثلاثاء الماضي، في صورة أثلجت قلوب عشاق الفريق على الرغم من أنهما لم يشاركا في التمارين الجماعية بخلاف إيدير ميليتاو.

ويتعافى بنزيمة من إصابة في الفخذ ويأمل مدربه زيدان أن يشركه أمام غداً الأحد.

في المقابل، يعود القائد الغائب راموس بعد إصابته بتمزق في الغضروف المفصلي، لكن بخلاف بنزيمة لن يكون حاضراً في الديربي، بل يتطلع للمشاركة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا في 16 من الشهر الحالي.

وكان ريال حسم لقاء الذهاب في إيطاليا بهدف في الدقائق القاتلة سجله فيرلان ميندي.

«مرحلة نهوض»

يلعب برشلونة الثاني بنفس عدد نقاط ريال (53 نقطة) أمام مستضيفه أوساسونا الثاني عشر، اليوم السبت بمعنويات عالية بعد ريمونتادا حققها لاعبو المدرب رونالد كومان أمام إشبيلية في نصف نهائي الكأس المحلية.

قلب النادي الكتالوني تأخره في الذهاب 2-0 إلى فوز 3-0 بعد التمديد إياباً وتأهل إلى المباراة النهائية حيث سيلاقي أتلتيك بلباو.

وألحق برشلونة بالنادي الاندلسي خسارة هي الثانية في أقل من أسبوع، بعدما كان تغلب عليه في الدوري بهدفين نظيفين في المرحلة 25.

وأبعد من الفوز، بعث برشلونة رسالة إلى منافسيه بحسب ما أشارت صحيفة «ماركا» التي اعتبرت أن رجال كومان أثبتوا أنهم في مرحلة النهوض ومستعدون للصراع مجدداً في سلسلة من 15 مباراة من دون خسارة في الدوري.

وتحدث كومان عن «أكثر يوم سعادة لي كمدرب لبرشلونة.. أنا فخور جداً بالفريق ولا يمكنني أن أطالب بالمزيد»، مضيفاً «قلبنا ذهنية الفريق، تطورنا في العديد من الأشياء، خصوصاً عندما لا تكون الكرة بحوزتنا.. بتنا عدائيين أكثر ونخلق المزيد من الفرص والأمور واعدة جداً».