أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع أنتوني مارسيال

قالت شبكة "يورو سبورت" أن أتلتيكو مدريد يسعى للحصول على توقيع النجم الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال من مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية.

ولم يكشف التقرير عن طبيعة الصفقة التي قد تحدث بين الطرفين، إلا أن رغبة المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً في الرحيل عن أولد ترافورد ستسهل من مهمة الروخيبلانكوس.

ويرغب النادي الإسباني في تدعيم خط هجومه نظراً لتراجع النتائج هذا الموسم.

وخرج وكيل أعمال اللاعب الأسبوع الماضي مؤكداً بأن موكله يسعى للبحث عن فريق يسمح له بالمشاركة بصورة أكبر.

ويتابع باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون وضعية مارسيال مع الشياطين الحمر أيضاً على أمل إعادته إلى فرنسا في أقرب وقت ممكن.