أتلتيكو مدريد يسقط أمام آيبار المتواضع

تبددت آمال أتلتيكو مدريد في العودة لسباق لقب الدوري الإسباني بعد خسارته 0-2 خارج ملعبه أمام آيبار المتعثر السبت.

تقدم الفريق القادم من إقليم الباسك، الذي يمتلك أصغر ستاد في الدوري الإسباني، في الدقيقة العاشرة عندما وضع إيستيبان بورغوس الكرة في الشباك من مدى قريب بعدما فشل دفاع أتلتيكو في إبعاد ركلة ركنية.

ولعب أتلتيكو، الذي خسر نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد بركلات الترجيح الأحد الماضي، دون القائد كوكي بالإضافة للمدافعين كيران تريبيير وخوسيه خيمينيز ولم يسيطر مطلقاً على المباراة التي أقيمت وسط الأمطار باستاد إيبوروا.

وأكد هدف إيدو إتشبوسيتو في الدقيقة 90 انتصار آيبار الذي حقق فوزه الأول في 12 مباراة بدوري الدرجة الأولى ضد أتلتيكو وابتعد بسبع نقاط عن منطقة الهبوط.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وخمس وراء برشلونة حامل اللقب الذي يستضيف غرناطة الأحد.