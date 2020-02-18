أتلتيكو مدريد يسقط ليفربول بطل أوروبا

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً غالياً وثميناً على ضيفه ليفربول الإنجليزي حامل اللقب بهدفٍ نظيف في اللقاء الصعب الذي جمعهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الوحيد عن طريق ساوول نيغيز في الدقيقة الرابعة بعدما استغل ارتداد الكرة من ساق فابينيو صوبه داخل منطقة الجزاء ليسددها على يسار الحارس آليسون.

وفشل بطل أوروبا في تعديل النتيجة فيما تبقى من المواجهة رغم سيطرته على المجريات.

ويلتقي الطرفان إياباً على ملعب آنفيلد في 11 من الشهر القادم في مواجهة تعد بالكثير.