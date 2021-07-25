أتلتيكو مدريد يصر على استعادة غريزمان من برشلونة

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد ما زال مصراً على استعادة النجم أنتوان غريزمان من جاره برشلونة هذا الصيف.

ورغم أن الدولي الفرنسي مطلوب من قبل باريس سان جيرمان وعدة فرق أخرى في أوروبا، إلا أنه وضع نصب عينيه العودة إلى فريقه السابق فقط.

غريزمان يعلم برشلونة بقراره

وأعلم المهاجم صاحب الثلاثين عاماً إدارة البارسا بأن الحالة الوحيدة التي سيغادر فيها ستكون صوب العاصمة الإسبانية.

إلا أن النادي الكتالوني واجه صعوبات كبيرة في التوصل لاتفاق مع أتلتيكو بعد تعثر الصفقة التبادلية بينهما والتي كانت ستنقل ساوول نيغيز إلى البلاوغرانا.

لكن سبورت شددت أن إدارة الروخيبلانكوس عقدت العزم على استرجاع اللاعب بأي طريقة ممكنة خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.