أتلتيكو مدريد يظفر بلقب الدوري الإسباني

ظفر أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على مستضيفه ريال بلد الوليد بهدفين لهدف.

وقابل هذا الانتصار فوز للمطارد المباشر ريال مدريد على فياريال بالنتيجة ذاتها، إلا أن تقدم الروخيبلانكوس بالنقاط منحهم اللقب.

البداية كانت مثيرة في مباراتي القمة، حيث تقدم بلد الوليد عن طريق أوسكار بلانو من كرة مرتدة مثالية، وضعها بسهولة على يسار الحارس يان أوبلاك في الدقيقة 18.

وفي الوقت ذاته، تقدم فياريال بهدف في شباك ريال مدريد في الدقيقة 20 عن طريق يريمي بينو بعد أخطاء دفاعية متكررة من رافاييل فاران.

في الدقيقة 25 رفض حكم لقاء ريال مدريد وفياريال احتساب ركلة جزاء للملكي بعد لمسة يد على أحد مدافعي الغواصة الصفراء.

ومع بداية الشوط الثاني كاد إيدير ميليتاو أن يدرك التعادل لريال مدريد برأسية قوية، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى فياريال.

لوسجل كريم بنزيمة في الدقيقة الـ 56 من رأسية قوية، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي المباراة الأخرى، عادل أتلتيكو مدريد النتيجة عبر آنخيل كوريا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وأضاف زميله لويس سواريز هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 67 بعد خطأ دفاعي كبير من لاعبي بلد الوليد.

بدوره، عادل بنزيمة النتيجة للملكي في الدقيقة 88 من صناعة رودريغو، قبل أن يصنع هدف الفوز للوكا مودريتش في الدقيقة الأخيرة.

انتهت مباراة ريال مدريد وفياريال بفوز الملكي، فيما انتهى لقاء بلد الوليد وأتلتيكو مدريد بفوز الروخيبلانكوس ليحصل فريق المدرب دييغو سيميوني على لقب الدوري الإسباني الـ 12 في تاريخه والثاني في القرن الجديد.