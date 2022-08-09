أتلتيكو مدريد يعرض موراتا على مانشستر يونايتد

عرض أتلتيكو مدريد مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا على مانشستر يونايتد خلال الساعات الأخيرة وفقاً لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

ويبحث النادي الإنجليزي حالياً عن تعزيزات هجومية في ظل رغبة الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد هذا الصيف.

وسقط مانشستر يونايتد في التحدي الرسمي الأول تحت إشراف مديره الفني الجديد الهولندي إيريك تين هاغ أمام برايتون بهدفٍ لاثنين مطلع الأسبوع لتتضاعف الضغوطات على النادي ومسؤوليه.

تجربة سابقة غير ناجحة لـ موراتا في إنجلترا

وسبق لموراتا اللعب في صفوف تشيلسي عام 2017، لكن تجربته في إنجلترا لم تكن على مستوى التوقعات.

وقضى المهاجم فترة ناجحة نسبياً في يوفنتوس الذي أمضى معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف.